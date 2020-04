Final Fantasy VII Remake: con grafica al top ed una trama curata, il ritorno di uno dei classici più amati non delude (Di mercoledì 29 aprile 2020) 1997, una copertina completamente bianca con solo un logo e tre cd, un’enormità per i lontani tempi della Playstation. 2020, una nuova versione di Final Fantasy 7 esce per PlayStation 4, su due dischi, due Blu Ray che contengono un ammontare di dati dieci volte più maggiore rispetto al gioco originale, e che allo stesso tempo ne sfiora solo la superficie, prendendosi del tempo per raccontare una storia, dividendola in più capitoli, portando quello che forse è stato uno dei videogiochi più importanti della storia a un nuovo livello, ma anche a qualcosa di diverso, un ponte tra le generazioni di giocatori, da attraversare assolutamente. Midgar, la città da cui tutto ha avuto inizio è lo scenario di questo primo capitolo, immensa, nella sua nuova veste grafica lascia intravedere fin dal filmato iniziale la bellezza e la ... Leggi su ilfattoquotidiano Final Fantasy 7 Remake suddiviso in parti per velocizzarne lo sviluppo : sarà una trilogia?

