Colosimo (FdI): “Del caso mascherine in Regione Lazio non se ne parla” (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Gira voce che il presidente del consiglio regionale Buschini, del Pd, non voglia far rispondere Zingaretti, segretario del Pd, alle interrogazioni sul caso mascherine. Se ne parla ovunque tranne che alla Regione Lazio. Siamo all’arroganza sfrenata di potere, alla cancelLazione della trasparenza, alla prepotente omissione della verità. A quale giudice dobbiamo rivolgerci per costringerli a fare il loro dovere in consiglio regionale?” È quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo. L'articolo Colosimo (FdI): “Del caso mascherine in Regione Lazio non se ne parla” Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia Colosimo (FdI) : “Esplosiva la situazione nell’hotel Capannelle di Roma”

Colosimo (FdI) : “Zingaretti non ha chiarito alcun sospetto sulle mascherine”

Colosimo-Gallucci (FDI) : Sindaca Raggi intervenga per patrocinio ad Associazioni di Volontariato (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Gira voce che il presidente del consiglio regionale Buschini, del Pd, non voglia far rispondere Zingaretti, segretario del Pd, alle interrogazioni sul. Se ne parla ovunque tranne che alla. Siamo all’arroganza sfrenata di potere, alla cancelne della trasparenza, alla prepotente omissione della verità. A quale giudice dobbiamo rivolgerci per costringerli a fare il loro dovere in consiglio regionale?” È quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara. L'articolo(FdI): “Delinnon se ne parla” Secolo d'Italia.

SecolodItalia1 : Colosimo (FdI): “Del caso mascherine in Regione Lazio non se ne parla” - ItaIiaSovrana : RT @7colli2: #Zingaretti scappa dalla #Pisana, denuncia la #Colosimo di #Fdi, per lo scandalo delle #mascherine. E il presidente del consi… - ale_attardo : RT @7colli2: #Zingaretti scappa dalla #Pisana, denuncia la #Colosimo di #Fdi, per lo scandalo delle #mascherine. E il presidente del consi… - iostoconGiorgia : RT @7colli2: #Zingaretti scappa dalla #Pisana, denuncia la #Colosimo di #Fdi, per lo scandalo delle #mascherine. E il presidente del consi… - Diego_Bruno80 : RT @7colli2: #Zingaretti scappa dalla #Pisana, denuncia la #Colosimo di #Fdi, per lo scandalo delle #mascherine. E il presidente del consi… -

Ultime Notizie dalla rete : Colosimo FdI Coronavirus, Colosimo (FdI): mascherine Lazio, potere arrogante askanews CORONAVIRUS, COLOSIMO (FdI): DEL CASO MASCHERINE SI PARLA OVUNQUE TRANNE CHE IN CONSIGLIO REGIONALE

“Gira voce che il presidente del consiglio regionale Buschini, del Pd, non voglia far rispondere Zingaretti, segretario del Pd, alle interrogazioni sul caso mascherine.Se ne parla ovunque tranne che a ...

Coronavirus, Colosimo (FdI): mascherine Lazio, potere arrogante

Roma, 29 apr. (askanews) – “Gira voce che il presidente del consiglio regionale Buschini, del Pd, non voglia far rispondere Zingaretti, segretario del Pd, alle interrogazioni sul caso mascherine. Se n ...

“Gira voce che il presidente del consiglio regionale Buschini, del Pd, non voglia far rispondere Zingaretti, segretario del Pd, alle interrogazioni sul caso mascherine.Se ne parla ovunque tranne che a ...Roma, 29 apr. (askanews) – “Gira voce che il presidente del consiglio regionale Buschini, del Pd, non voglia far rispondere Zingaretti, segretario del Pd, alle interrogazioni sul caso mascherine. Se n ...