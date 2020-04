Calcio | si va verso la chiusura della Serie A | mancata assegnazione dello scudetto e

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tanti indizi fanno una prova.Il campionato didiA sembra che non terminerà e sila chiosa anticipata. Sono questi i segnali che arrivano dal ministeroSport e dalla Sanità, per bocca di Vincenzo Spadafora e di Pierpaolo Sileri. La posizione del Governo, in attesa di comunicazioni ufficiali, pare orientatauno stop come in Francia e quindi quali potrebbero essere i possibili scenari? Il più probabile è quello di unonon assegnato e unaA a 22 squadre. Come è noto, l’Uefa ha fatto sapere alle singole federazioni che in caso di impossibilità a terminare la rassegna nazionale si dovranno comunicare i posizionamenti per l’Europa a tavolino, su una base “meritocratica”. In buona sostanza vi sarebbe il congelamentoclassifica attuale. In questo caso Juventus, Lazio, Inter e ...