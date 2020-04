Benedetta Parodi preparara i ravioli giapponesi critiche sul web

Leggi su people24.myblog

(Di mercoledì 29 aprile 2020)si lancia nella preparazione dei gyoza, i. La maggior parte dei follower dellaapplaude la ricetta proposta. Qualcuno chiede quanto tempo far sbollentare la verza; altri promettono di provare presto a cimentarsi a loro volta nella preparazione. Un utente, invece, protesta a gran voce per la scelta fatta. “Ma per favore, in questo periodo il giapponese? VERGOGNA!” “Motivo?” chiede un altro utente in risposta. “I cinesi ci hanno attaccato il virus per vari motivi e io non li perdono”. Gli altri utenti rispondono: “ma il cibo che c’entra? Poi si parla di cibo giapponese, mi sembra del tutto fuori luogo. Non capisco il suo ragionamento, mi scusi.” Smontate così le sue proteste, l’utente che si era espresso contro il post disuiha abbandonato il ...