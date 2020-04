Balotelli: «Totti e il calcione? Non si è mai scusato negli anni» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Balotelli ricorda l’episodio del calcione rimediato da Francesco Totti nel corso della finale di Coppa Italia fra Inter e Roma Nel corso della diretta Instagram insieme a Damiano “Er Faina”, Mario Balotelli ha riportato alla luce il deprorevole episodio del calcione di Francesco Totti ai suoi danni nel corso di Inter-Roma, finale di Coppa Italia del 2010. «In quel momento ho capito che non ero io il problema, lui ha fatto un brutto fallo e si è preso il rosso. Che dovevo dirgli? Non si è scusato negli anni, ma so che non ce l’aveva con me». Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24 Mario Balotelli/ "La Nazionale è tutto per me. Totti? Non si è scusato per il calcio"

Balotelli a tutto campo : il calcione di Totti - il retroscena di mercato e il paragone Messi-Ronaldo

Balotelli ricorda il calcio a Totti : «Mi fa ancora male la gamba» – FOTO (Di mercoledì 29 aprile 2020)ricorda l’episodio delrimediato da Francesconel corso della finale di Coppa Italia fra Inter e Roma Nel corso della diretta Instagram insieme a Damiano “Er Faina”, Marioha riportato alla luce il deprorevole episodio deldi Francescoai suoi dnel corso di Inter-Roma, finale di Coppa Italia del 2010. «In quel momento ho capito che non ero io il problema, lui ha fatto un brutto fallo e si è preso il rosso. Che dovevo dirgli? Non si è, ma so che non ce l’aveva con me». Leggi suws24.com

CorSport : #Balotelli: '#Totti non si è mai scusato per il calcione del 2010' ?? - sportli26181512 : Balotelli: 'Totti non si è mai scusato per il calcione del 2010': Mario Balotelli, attaccante del Brescia,...… - Dalla_SerieA : Balotelli: 'Totti non si è mai scusato per il calcione del 2010' - - _SiGonfiaLaRete : #Balotelli si racconta a tutto tondo: 'Nel 2013 fui vicinissimo alla #Juventus' - IndianRegista : @Trizzzy_T Since ~1920s re Italy. Meazza, Borel II, Gabetto, Piola, V Mazzola, Boniperti, S Mazzola, Rivera, Riva,… -