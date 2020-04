1 maggio: Cgil e Flai tornano a Cassibile, cibo gratis per migranti-braccianti (Di mercoledì 29 aprile 2020) Palermo, 29 apr. (Adnkronos) – Anche quest’anno il primo maggio torna ad accendere i riflettori sulla tendopoli di Cassibile, nel siracusano, e sul problema della legalità nel lavoro bracciantile. Attualmente, sottolineano Cgil e Flai Sicilia, nella tendopoli “sono bloccati circa 300 lavoratori stranieri, che non possono recarsi nei campi e nelle serre perché o irregolari o privi di un contratto di lavoro anche se in possesso del permesso di soggiorno”. “E’ il frutto avvelenato dello sfruttamento e del caporalato – scrivono in una nota i segretari della Cgil e della Flai Sicila Alfio Mannino e Tonino Russo – che sta mettendo questi lavoratori in gravi difficoltà e privando le campagne di manodopera. Chiediamo la regolarizzazione dei migranti e contratti di lavoro regolari affinché i lavoratori in ... Leggi su calcioweb.eu 1 maggio : Cgil e Flai tornano a Cassibile - cibo gratis per migranti-braccianti

Sono le Venti (Nove) - a Brescia sindacati e imprese d’accordo sulla riapertura. Ma Cgil frena sulla data : “Non siamo pronti per il 4 maggio” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Palermo, 29 apr. (Adnkronos) – Anche quest’anno il primotorna ad accendere i riflettori sulla tendopoli di, nel siracusano, e sul problema della legalità nel lavorole. Attualmente, sottolineanoSicilia, nella tendopoli “sono bloccati circa 300 lavoratori stranieri, che non possono recarsi nei campi e nelle serre perché o irregolari o privi di un contratto di lavoro anche se in possesso del permesso di soggiorno”. “E’ il frutto avvelenato dello sfruttamento e del caporalato – scrivono in una nota i segretari dellae dellaSicila Alfio Mannino e Tonino Russo – che sta mettendo questi lavoratori in gravi difficoltà e privando le campagne di manodopera. Chiediamo la regolarizzazione deie contratti di lavoro regolari affinché i lavoratori in ...

repubblica : Tutta la memoria del 1° maggio online. 'In quelle lotte ci sono gli anticorpi per ripartire'. E l'idea è nata dalla… - giacomozuliane : RT @repubblica: Tutta la memoria del 1° maggio online. 'In quelle lotte ci sono gli anticorpi per ripartire'. E l'idea è nata dalla Cgil di… - DeliaAltavilla : RT @CislPaTp: Il #Lavoro in #Sicurezza, il tema centrale del #PrimoMaggio di quest'anno. #CgilCislUil Palermo 'Serve un impegno straordina… - bibliocgil : RT @repubblica: Tutta la memoria del 1° maggio online. 'In quelle lotte ci sono gli anticorpi per ripartire'. E l'idea è nata dalla Cgil di… - StefanoSamizdat : RT @repubblica: Tutta la memoria del 1° maggio online. 'In quelle lotte ci sono gli anticorpi per ripartire'. E l'idea è nata dalla Cgil di… -