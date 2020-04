The show must go on. Il mondo dello spettacolo invoca soldi a fondo perduto per ripartire (di L. Varlese) (Di martedì 28 aprile 2020) “Lo spettacolo non è solo quello che si vede sul palco. Sono imprese, aziende, lavoratori che hanno diritto di essere tutelati esattamente come tutti gli altri settori della produzione”. L’appello alla “considerazione” fin qui scarsa del Governo al mondo degli spettacoli dal vivo, nel quale lavorano circa 300 mila persone in tutta Italia, attualmente completamente ferme a causa dell’emergenza Covid-19, questa volta, non arriva da Laura Pausini, né da Tiziano Ferro o Vasco Rossi. La voce è quella dei tanti che lavorano dietro le quinte: produttori, scenografi, tecnici, sarti, truccatori, facchini, addetti alla sicurezza, gestori delle sale.Sono al tempo stesso padri e madri di famiglia, ma anche giovani che vivono di questo lavoro e che si sono trovati improvvisamente “congelati”, con l’aggravante di non avere un ... Leggi su huffingtonpost The Witcher di Netflix Stagione 2 : la showrunner non vede l'ora di saperne di più sui 'cattivi' della serie

Fabio Volo - The Orchite Show : lo scrittore in quarantena – VIDEO

Le serie tv su Netflix a maggio

La primavera della piattaforma continua ricchissima tra SKAM Italia 4, le novità d'autore Hollywood e The Eddy e la serie comica Space Force Maggio 2020 in serie tv Netflix significa almeno un appunta ...

