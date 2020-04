Sardegna, il piano di Solinas per l’estate: scali chiusi fino a giugno poi un “passaporto sanitario” per andare in vacanza sull’isola (Di martedì 28 aprile 2020) Traffico passeggeri nei porti e negli aeroporti sardi chiuso ancora per “qualche settimana” e poi si potrà andare a trascorrere le vacanze sull’isola, ma a patto di avere un passaporto sanitario che attesti di non essere infetti da coronavirus. È il piano a cui lavora la Regione Sardegna, come ha annunciato il governatore Christian Solinas, per organizzare il turismo e conciliare le misure di sicurezza necessarie nella “Fase 2” con l’avvio della stagione estiva. “Credo sia necessario mantenere il blocco – ha spiegato – per avere il tempo di realizzare nelle porte d’accesso, cioè gli scali, un sistema di controlli in grado di garantire il mantenimento di una immagine di Isola poco toccata dal contagio”. La riapertura agli arrivi avverrà in modo graduale a partire da giugno. Cosa prevede il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 aprile 2020) Traffico passeggeri nei porti e negli aeroporti sardi chiuso ancora per “qualche settimana” e poi si potrà andare a trascorrere le vacanze sull’isola, ma a patto di avere un passaporto sanitario che attesti di non essere infetti da coronavirus. È ila cui lavora la Regione, come ha annunciato il governatore Christian, per organizzare il turismo e conciliare le misure di sicurezza necessarie nella “Fase 2” con l’avvio della stagione estiva. “Credo sia necessario mantenere il blocco – ha spiegato – per avere il tempo di realizzare nelle porte d’accesso, cioè gli, un sistema di controlli in grado di garantire il mantenimento di una immagine di Isola poco toccata dal contagio”. La riapertura agli arrivi avverrà in modo graduale a partire da. Cosa prevede il ...

