MIT | Paola De Micheli | per realizzare infrastrutture procedure più snelle Ma con

(Teleborsa) - La ricostruzione del ponte Morandi crollato a Genova 20 mesi fa dimostra che in Italia "dobbiamo imparare a semplificare le procedure, per davvero e non con gli slogan, tanto più che in ...

Il nuovo ponte di Genova

Le tappe: il crollo e il via al cantiere. Con il “varo” - questo il termine tecnico dell’operazione - della 19esima campata si conclude la costruzione del nuovo viadotto autostradale del capoluogo lig ...

