Mascherine dalla Cina: Irene Pivetti indagata per frode si difende (Di martedì 28 aprile 2020) Il Coronavirus ha reso le Mascherine un bene fondamentale e l’azienda di Irene Pivetti aveva firmato un contratto con la Protezione Civile da 30 milioni di euro: le Mascherine sono risultate prive di certificazione corretta e quindi sequestrate. Brutte notizie per Irene Pivetti, la ex deputata della Lega Nord divenuta celebre non solo in parlamento ma anche in televisione per aver condotto alcuni programmi. La sua azienda, la Only logistics ItaliaArticolo completo: Mascherine dalla Cina: Irene Pivetti indagata per frode si difende dal blog SoloDonna Leggi su solodonna Coronavirus - Sequestrate Migliaia di Mascherine dalla Ditta di Irene Pivetti

Irene Pivetti/ Sequestro mascherine importate dalla Cina - Chef Rubio "mortacci tua"

IRENE PIVETTI/ Importava mascherine dalla Cina : sequestrate “ho rispettato tutto ma…” (Di martedì 28 aprile 2020) Il Coronavirus ha reso leun bene fondamentale e l’azienda diaveva firmato un contratto con la Protezione Civile da 30 milioni di euro: lesono risultate prive di certificazione corretta e quindi sequestrate. Brutte notizie per, la ex deputata della Lega Nord divenuta celebre non solo in parlamento ma anche in televisione per aver condotto alcuni programmi. La sua azienda, la Only logistics ItaliaArticolo completo:persidal blog SoloDonna

luigidimaio : Sono arrivate dalla Serbia 4 milioni di mascherine donate all’Italia. Solidarietà e amicizia sono valori fondanti d… - regionetoscana : #coronavirus #COVID19italia Da oggi le mascherine sono distribuite solo in farmacia. L'invito è di seguire il crite… - Agenzia_Ansa : Sono salite a 27.359 le vittime per #coronavirus in #Italia, con un incremento di 382 in un giorno. Ieri l'aumento… - CiaoGrosso : RT @GiancarloDeRisi: Impietoso l'avv #Bignami rigira il dito nella piaga: 5 milioni di #mascherine ordinate alla #Ecotech dalla Regione Emi… - GuglielmoZambe2 : RT @GiancarloDeRisi: Impietoso l'avv #Bignami rigira il dito nella piaga: 5 milioni di #mascherine ordinate alla #Ecotech dalla Regione Emi… -