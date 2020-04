“La bohème” di Puccini su Rai5

Leggi su bitculturali

(Di martedì 28 aprile 2020) La programmazione di Rai Cultura per martedì 28 aprile 2020 prevede la messa in onda su, alle ore 17.54, di una tra le opere più amate di Giacomo, “La bohème”. L’opera, in quattro quadri su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, viene proposta nell’edizione andata in scena al Teatro Lirico di Cagliari … L'articolo “La bohème” disuproviene da Bit Culturali.