Juventus | De Boer | «De Ligt non si lamenta e impara»

Ronald De Boer parla di Matthijs De Ligt. Ecco le parole sul difensore della Juventus, notevolmente migliorato dopo le prime difficoltà Ronald De Boer conosce bene De Ligt. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, il gemello dell'ex allenatore dell'Inter parla del difensore della Juventus. DE Ligt – «Lavoravo nell'Academy dell'Ajax, mi è piaciuto da subito il suo carattere: serio, intelligente, gentile, non si lamenta mai, lavora duro e impara. E poi ha sempre avuto le doti del grande difensore: capisce da dove arriva il pericolo… Me lo ricordo all'U14, quando è tornato l'anno dopo era 30 centimetri più alto! L'aver giocato a centrocampo lo ha aiutato, ma nessuno pensava a questa precocità: a 18 anni era capitano, incredibile». PARAGONE – «Ha un che di Ruud Krol:

