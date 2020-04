Immigrati scatenati | per rapinare un uomo | gli gettano candeggina negli occhi e lo

(Di martedì 28 aprile 2020) Continuano le violenze durante l’emergenza coronavirus. E a finire in manette altri. Stavolta la vittima è stata colpita cone a bottigliate. Il motivo dell’aggressione, il tentativo di rubargli la tracolla in cui custodiva il computer. È la brutta avventura vissuta, poco dopo l’una, da un passante, alla periferia nord del capoluogo piemontese. La vittima è, però, riuscita a dare una descrizione dettagliata dei due aggressori agli agenti. Uno dei dueè finito in manette I poliziotti hanno fermato e arrestato uno dei due, un gabonese 33enne. Dovrà rispondere di tentata rapina in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Contro di lui la denuncia di danneggiamento e inottemperanza a un provvedimento di espulsione del Questore di Torino. Infine, ...

Il Secolo d'Italia

