Il premier va a Lodi e difende la fase 2 soft | impossibile fare di più

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 28 aprile 2020) «Non possiamo permetterci di procedere con avventatezza e improvvisazione. So che molti sono rimasti delusi ma non possiamodi più. Dal 4 maggio circoleranno 4,5 milioni di lavoratori. È già un rischio calcolato». Dalla trasferta lombarda Conte respinge seccamente le critiche che non partono solo dall’opposizione ma anche dall’interno della sua maggioranza, con un Renzi che denuncia le violazioni della Costituzione da parte del governo e con un Pd in cui i malumori sono molto più diffusi ed estremi … Continua L'articolo Ilva aladi più proviene da il manifesto.