Coronavirus, il virologo Lopalco: “In Puglia focolai attivi al minimo, le Rsa per ora sono al sicuro” (Di martedì 28 aprile 2020) “In Puglia la vigilanza è massima, il numero di casi è molto basso nel senso che ormai sono diversi giorni che raccogliamo poche decine di positivi al Coronavirus Sembrerebbe che i focolai attivi siano davvero ridotti al minimo. Quello che possiamo dire in questo momento è che stiamo aumentando ancora di più la vigilanza però per ora i casi sono pochi”. Così all’Adnkronos Pierluigi Lopalco, ordinario di Igiene all’Università di Pisa e coordinatore delle emergenze epidemiologiche della Regione, a proposito dell’andamento locale del contagio da Covid-19. Oggi in Puglia sono emersi 22 nuovi casi di positività (ieri 10) su oltre 1520 tamponi effettuati (ieri sono stati 984). Nei giorni scorsi le residenze sanitarie assistenziali hanno rappresentato un punto dolente. “Le Rsa in questo ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il virologo boccia la fase 2 : “Abbiamo chiuso con 1800 casi al giorno - la riapriamo con 2200”

"Inla vigilanza è massima, il numero di casi è molto basso nel senso che ormai sono diversi giorni che raccogliamo poche decine di positivi alSembrerebbe che isiano davvero ridotti al. Quello che possiamo dire in questo momento è che stiamo aumentando ancora di più la vigilanza però per ora i casi sono pochi". Così all'Adnkronos Pierluigi, ordinario di Igiene all'Università di Pisa e coordinatore delle emergenze epidemiologiche della Regione, a proposito dell'andamento locale del contagio da Covid-19. Oggi insono emersi 22 nuovi casi di positività (ieri 10) su oltre 1520 tamponi effettuati (ieri sono stati 984). Nei giorni scorsi le residenze sanitarie assistenziali hanno rappresentato un punto dolente. "Le Rsa in questo ...

