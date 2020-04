Contagi Zero in 22 Province e 2 Regioni, Mai Così Bene dal 16 Marzo (Di martedì 28 aprile 2020) Buone notizie sul fronte della lotta al coronavirus: in ben 22 città italiane non ci sono stati nuovi Contagi alla data del 27 aprile. Le Province in questione sono Sondrio, Livorno, Prato, Siena, Ascoli Piceno, Fermo, Avellino, Benevento, Taranto, Caltanissetta, Messina, Ragusa, Chieti, Teramo, Terni, Nuoro, Oristano, Crotone, Matera, Potenza, Campobasso e Isernia. Dalle ultime fonti ufficiali emerge che i casi positivi in Italia sono 199.414, con 66.624 guariti e 26.977 morti. I nuovi casi sono 1.739, molti in meno rispetto ai primi giorni della pandemia. Nonostante ciò è necessario continuare ad essere prudenti, anche se dal 4 maggio ci sarà un allentamento delle misure restrittive che prevede la riapertura dei parchi pubblici e la possibilità di andare a trovare i parenti. Leggi su youreduaction Il racconto dell'infermiera barricata nella casa di riposo 'zero contagi'

Coronavirus - in Lombardia quasi mille ricoverati in meno. In 24 ore 124 decessi. Contagi giù a Milano città e zero a Sondrio

Scende ancora la curva dell'epidemia e resatno positivi di dati registrati dal bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia in Puglia. Ventidue i nuovi casi positivi su 1520 test effettuati ed un ...

Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) - Centinaia di persone negli Stati Uniti hanno davvero ingerito disinfettanti, dopo il 'suggerimento' dato dal presidente Donald Trump, registrando un picco di ricover ...

