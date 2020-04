Consulta: "Non c'è diritto speciale in tempi eccezionali, serve leale collaborazione" (Di martedì 28 aprile 2020) La Corte Costituzionale, nella sua Relazione 2019, non può che soffermarsi sull'emergenza coronavirus, sottolineando che non esiste un diritto speciale da applicare in tempi eccezionali. La Carta non lo contempla. La Costituzione indica la via e nelle crisi c'è ancora più bisogno di quella leale collaborazione tra soggetti istituzionali, Stato e Regioni in primis. Cooperazione che però "a volte" manca anche in tempi normali, osserva la Consulta."La Costituzione non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali" bensì "offre la bussola per navigare in tempi di crisi, a cominciare dalla leale collaborazione tra le istituzioni che è la proiezione istituzionale della solidarietà tra i cittadini" spiega la presidente della Consulta Marta Cartabia che manifesta "dolore per la scomparsa di migliaia di concittadini e gratitudine a ... Leggi su blogo Cartabia - presidente Consulta : in Costituzione non c’è spazio per diritto speciale in tempi speciali - siluro al premier

«Non consultarti con le tue paure ma con le tue speranze e i tuoi sogni»

