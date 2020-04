Concorso Ordinario Infanzia e Primaria, bando in Gazzetta e domande dal 15 Giugno: tutte le informazioni (Di martedì 28 aprile 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 Aprile è stato pubblicato il bando del Concorso Ordinario Infanzia e Primaria. Scarica il bando Il 20 Aprile si è tenuta la discussione con i sindacati che hanno ricevuto le bozze dal Ministero. Rispetto alla precedente bozza il Miur ha rideterminato i conteggi dei posti disponibili per i prossimi anni scolastici, vista la proroga del Decreto Scuola alle graduatorie del Concorso 2016 fino al prossimo anno e l’immissione in ruolo sui posti di Quota 100. Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 del 07 Maggio 2019 infatti era già stato pubblicato il decreto contenente le disposizioni sul Concorso per i posti comuni e di sostegno, le prove d’esame e i relativi programmi. Il 18 Luglio invece con l’autorizzazione al Miur erano stati indicati 16.959 posti liberi, numero che attualmente potrebbe ... Leggi su leggioggi Concorso scuola ordinario e straordinario/ Lettera precari “Rischio assembramenti”

CONCORSO SCUOLA ORDINARIO E STRAORDINARIO/ Pittoni (Lega) : "Stabilizzare docenti"

Concorso scuola ordinario e straordinario/ Quando si faranno? Fase 2 tempi e modalità (Di martedì 28 aprile 2020) NellaUfficiale n. 34 del 28 Aprile è stato pubblicato ildel. Scarica ilIl 20 Aprile si è tenuta la discussione con i sindacati che hanno ricevuto le bozze dal Ministero. Rispetto alla precedente bozza il Miur ha rideterminato i conteggi dei posti disponibili per i prossimi anni scolastici, vista la proroga del Decreto Scuola alle graduatorie del2016 fino al prossimo anno e l’immissione in ruolo sui posti di Quota 100. NellaUfficiale Serie Generale n.105 del 07 Maggio 2019 infatti era già stato pubblicato il decreto contenente le disposizioni sulper i posti comuni e di sostegno, le prove d’esame e i relativi programmi. Il 18 Luglio invece con l’autorizzazione al Miur erano stati indicati 16.959 posti liberi, numero che attualmente potrebbe ...

PortalEducatori : #educatori (Concorso ordinario infanzia e primaria, il bando è in Gazzetta Ufficiale: 12.863 posti. Domande dal 15… - PortalEducatori : #educatori (Concorso ordinario secondaria: il bando è in Gazzetta Ufficiale, 25.000 posti. Scadenza domanda 31 lugl… - _maybeanna04 : È in Gazzetta il bando per il concorso ordinario docenti. In piena pandemia. - TecnicaScuola : Concorso ordinario secondaria, pubblicato il bando. Istanze dal 15 giugno al 31 luglio - - RedattoreSocial : #Scuola, pubblicati in Gazzetta ufficiale i bandi per i concorsi per 60mila docenti. Si tratta del concorso per la… -