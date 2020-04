BEAUTIFUL | anticipazioni 29 aprile | THOMAS dice le prime bugie a HOPE

Leggi su tvsoap

(Di martedì 28 aprile 2020)puntatadi mercoledì 292020:Sally scopre cheha realizzato un disegno infantile per(e che intende far finta sia opera di Douglas). Wyatt difende Sally dalle accuse di Quinn. Liam confida a Wyatt di aver fatto l'amore connon solo consegna il finto disegno di Douglas a, ma si fa mandare da Amelia un video di Kelly in cui la bambina chiede del suo papà, in modo da alimentare la convinzione diche Liam dovrebbe andare dalla figlia.