Al tempo dei congiunti | essere amici è diventata una colpa

francescocosta : Non sprecate fiato e tempo: nessuno può sindacare su chi sia o no 'affetto stabile', figuriamoci una pattuglia dei… - pisto_gol : Prima di dormire, il mio pensiero va ai nostri figli, che il virus ha privato della scuola, dei compagni, del tempo… - Pontifex_it : Oggi la Chiesa celebra san Marco, uno dei quattro evangelisti, il primo che ha scritto il Vangelo, in uno stile mol… - Fra16778468 : RT @PrecariUnitiCNR: Con #decreto @FunzPub si supera il #turnover per assunzione a tempo #indeterminato nei #Comuni. A quando simili inizia… - kookiexstar : @bvngtanprincess io faccio il doposcuola a dei bambini, solo che adesso me ne ritrovo solo due su cinque che sono d… -

Ultime Notizie dalla rete : tempo dei METEO dal 4 MAGGIO, PRIMA ONDATA DI CALDO STAGIONALE. Vediamo quando 3bmeteo Fase 2 del coronavirus dal 4 maggio, il decreto su congiunti, mascherine e spostamenti: come cambierà la nostra vita

Ecco le principali novità contenute nel Dpcm che avranno impatto sulla vita quotidiana nella «fase 2». Gli spostamenti finora consentiti soltanto nel proprio Comune di residenza vengono ampliati all’i ...

Il Lobbying al tempo del Coronavirus

In questo contributo mi soffermo in particolare sulle evoluzioni che stanno caratterizzando gli asset principali di sistema, ovvero i Gruppi di Interesse, il processo decisionale e l’attività di lobby ...

Ecco le principali novità contenute nel Dpcm che avranno impatto sulla vita quotidiana nella «fase 2». Gli spostamenti finora consentiti soltanto nel proprio Comune di residenza vengono ampliati all’i ...In questo contributo mi soffermo in particolare sulle evoluzioni che stanno caratterizzando gli asset principali di sistema, ovvero i Gruppi di Interesse, il processo decisionale e l’attività di lobby ...