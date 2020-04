Verso la Fase 2, Colao: “Ripartire con decisione ma in sicurezza” (Di lunedì 27 aprile 2020) La nota di Vittorio Colao, presidente della task force, sulla ‘Fase 2’: “Ripartire con decisione ma in sicurezza”. ROMA – Prima nota da parte di Vittorio Colao da quando ha assunto l’incarico di presidente della task force. Il numero uno del Comitato di esperti è ritornato sulle decisioni prese per far riavviare i motori al nostro Paese dal 4 maggio. “Il primo passo per avviare l’Italia alla Fase 2 – si legge nel testo citato dal Corriere della Sera – è ripartire ma bisogna farlo in sicurezza. Ed è questa la priorità di tutti gli italiani. Ora vogliamo ascoltare e sistematizzare bisogni, opportunità di individui, famiglie e imprese per consigliare priorità e interventi che possano sostenere il rilancio dell’Italia“. Il modello proposto dalla task force La task ... Leggi su newsmondo Verso la Fase 2 - De Micheli : “Resta il divieto di raggiungere le seconde case”

“Nella Fase 2 si potrà far visita anche ai fidanzati” : Palazzo Chigi verso un’interpretazione estensiva del termine “congiunti”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : l’Italia viaggia verso la fase 2 - attesa per il decreto fiscale (Di lunedì 27 aprile 2020) La nota di Vittorio, presidente della task force, sulla ‘2’: “Ripartire conma in sicurezza”. ROMA – Prima nota da parte di Vittorioda quando ha assunto l’incarico di presidente della task force. Il numero uno del Comitato di esperti è ritornato sulle decisioni prese per far riavviare i motori al nostro Paese dal 4 maggio. “Il primo passo per avviare l’Italia alla2 – si legge nel testo citato dal Corriere della Sera – è ripartire ma bisogna farlo in sicurezza. Ed è questa la priorità di tutti gli italiani. Ora vogliamo ascoltare e sistematizzare bisogni, opportunità di individui, famiglie e imprese per consigliare priorità e interventi che possano sostenere il rilancio dell’Italia“. Il modello proposto dalla task force La task ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: governo accelera sulla Fase 2. Verso ok a visita parenti ma niente riunioni di famiglia. Conferenza s… - Agenzia_Ansa : L'Italia verso la #Fase2: Ok alle visite ai #congiunti, compresi fidanzati e 'affetti' #coronavirus #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus Veneto, Zaia: ok a spostamenti verso seconde case e barche - eleonoradaniele : RT @storie_italiane: In vista dell'estate, e con la #fase2 alle porte, gli italiani si pongono una serie di domande: come saranno le nostre… - arquer12 : RT @Adri19510: PDIOTI E 5 STALLE VI RENDETE CONTO CHE TUTTO IL MONDO CI RIDE DIETRO !!!!!!! Il governo ci ripensa. Verso il sì alle visite… -