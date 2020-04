Star Wars: L’Ascesa di Skywalker arriva finalmente su Disney+ il 4 maggio (Di lunedì 27 aprile 2020) Il capitolo finale della saga degli Skywalker, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, arriverà su Disney+ con due mesi di anticipo rispetto a quanto previsto in onore del 4 maggio (May the Fourth), riconosciuto dai fan di tutto il mondo come lo Star Wars Day. Una delle belle iniziative organizzate dalla Disney per onorare la festività in un periodo di pandemia che non permetterà i tradizionali raduni delle associazioni di customing. Per la prima volta in assoluto potranno vedere in streaming la saga completa degli Skywalker, tutta in un unico servizio di streaming che da quel momento sarà l’unico in cui trovare questi contenuti. Iniziata nel 1977 con il rivoluzionario film di George Lucas noto in un primo momento Guerre Stellari e poi diventato Star Wars: Una Nuova Speranza, la saga in nove episodi è disponibile all’interno della ... Leggi su giornalettismo Star Wars : L'Ascesa di Skywalker : su Disney+ dal 4 maggio

