Solofra | il sindaco Vignola annuncia la guarigione di due persone

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Buone notizie per l’emergenza Covid-19 dal comune di. L’annuncio arriva dal primo cittadino Michele: “Siamo felici di poter dare notizia che G.G e N.V hanno lasciato stamane le strutture ospedeliere per far ritorno in città – scrive – I test di verifica sono risultati negativi e sono, quindi, guariti dal Coronavirus. Con loro sono dieci i nostri concittadini che hanno superato il corona virus, a quanti ancora stanno combattendo contro il virus, il nostro augurio di pronta”. L'articolo, illadi dueproviene da Anteprima24.it.