Sandra Piciacchia | chi è la mamma di Giulia De Lellis?

(Di lunedì 27 aprile 2020), chi è ladiDe? Scopriamo insieme dettagli, segreti e curiosità sulla vita della donna che ha messo al mondo una delle influencer e volti della televisione più promettenti del panorama dello spettacolo italiano.Sono pochissime le informazioni biografiche disponibili online circa, che non facendo parte dello sflogorante mondo della televisione e dei social, non ha mai tenuto a diffondere nel corso degli anni dati precisi sull'età, sulla data di nascita e sul segno zodiacale. "La Mutty" o "mamy", come viene chiamata dalle fan diDe, è nata a Roma, ma stando ad alcune dichiarazioni della figlia, avrebbe origini marchigiane. Sul suo profilo Instagram (@mamy152630), dove conta più di 54.000 follower, condivide spesso foto dei nipoti e dei successi professionali ...

Sandra Piciacchia è la mamma di Giulia De Lellis. Così come la figlia, anche lei gode di un vasto seguito social. Sempre al fianco della sua Giulietta, la donna ha accettato anche il ritorno di fiamma ...Approdata su Tik Tok, la De Lellis regala intermezzi comici come questo con mamma Sandra Piciacchia, in cui si divertono a “interpretare” Carlo Verdone e la Sora Lella in “Acqua e sapone”.