Saint Tropez, test ai ricchi mentre in Francia mancano (Di lunedì 27 aprile 2020) Francesco De Remigis Bufera per i tamponi ai milionari Scandalo al sole di Saint-Tropez dove una sessantina di milionari sono stati testati contro il coronavirus: in incognito e in barba agli anziani delle locali Ehpad e ai cittadini in lista d'attesa. Succede nella chicchissima cittadella Les Parcs, dove in «sale installate nell'ufficio del direttore del complesso» circa 60 persone hanno avuto accesso a un trattamento di favore. Privacy garantita e poche domande. Il buen retiro ultra sicuro, protetto da sorveglianza e inaccessibile ai turisti, si è trasformato in una sorta di «Jurassic Park». Un testing dei milionari giustificato come esperimento, per giunta utile alla comunità. Per il sindaco Jean-Pierre Tuveri, è infatti solo «uno studio, in una residenza privata, non remunerato, che servirà a validare il test ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 aprile 2020) Francesco De Remigis Bufera per i tamponi ai milionari Scandalo al sole didove una sessantina di milionari sono statiati contro il coronavirus: in incognito e in barba agli anziani delle locali Ehpad e ai cittadini in lista d'attesa. Succede nella chicchissima cittadella Les Parcs, dove in «sale installate nell'ufficio del direttore del complesso» circa 60 persone hanno avuto accesso a un trattamento di favore. Privacy garantita e poche domande. Il buen retiro ultra sicuro, protetto da sorveglianza e inaccessibile ai turisti, si è trasformato in una sorta di «Jurassic Park». Uning dei milionari giustificato come esperimento, per giunta utile alla comunità. Per il sindaco Jean-Pierre Tuveri, è infatti solo «uno studio, in una residenza privata, non remunerato, che servirà a validare il...

gabrieppe5stars : RT @ErmannoKilgore: Coronavirus Francia, i ricchi della residenza Les Parcs di Saint Tropez hanno i test sierologici - - moondongmin_ : RT @RockyofJinju: Voglio svegliarmi così Con una boccia di JIN L'aereo è sempre alle tre Non vado più a Saint Tropez Una vita di guai Non m… - astrosbaee : RT @RockyofJinju: Voglio svegliarmi così Con una boccia di JIN L'aereo è sempre alle tre Non vado più a Saint Tropez Una vita di guai Non m… - otterpotter4 : RT @RockyofJinju: Voglio svegliarmi così Con una boccia di JIN L'aereo è sempre alle tre Non vado più a Saint Tropez Una vita di guai Non m… - moonbinoodles : RT @RockyofJinju: Voglio svegliarmi così Con una boccia di JIN L'aereo è sempre alle tre Non vado più a Saint Tropez Una vita di guai Non m… -

Ultime Notizie dalla rete : Saint Tropez Coronavirus Francia, i ricchi della residenza Les Parcs di Saint Tropez hanno i test sierologici Corriere della Sera Coronavirus, a Saint Tropez, i ricchi delle ville hanno i test che mancano nel resto del Paese

Polemiche nel Sud del Paese perché il gestore della lussuosa residenza Les Parcs avrebbe rifornito i proprietari dei rari e molto ricercati kit diagnostici per il Covid-19 ...

Coronavirus Francia, i ricchi della residenza Les Parcs hanno i test che mancano in tutto il Paese

Polemiche nel Sud del Paese perché il gestore del lussuoso residence di Saint Tropez avrebbe trovato per i ricchissimi proprietari delle ville i rari e molto ricercati test per il Covid-19 ...

Polemiche nel Sud del Paese perché il gestore della lussuosa residenza Les Parcs avrebbe rifornito i proprietari dei rari e molto ricercati kit diagnostici per il Covid-19 ...Polemiche nel Sud del Paese perché il gestore del lussuoso residence di Saint Tropez avrebbe trovato per i ricchissimi proprietari delle ville i rari e molto ricercati test per il Covid-19 ...