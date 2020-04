Raggi: bonus affitto, oltre 4mila domande online (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma – “Da oggi si puo’ presentare domanda per il ‘bonus affitto’, destinato ai cittadini in difficolta’ economica a causa dell’emergenza coronavirus. È un contributo straordinario che aiutera’ tante famiglie a pagare una parte delle mensilita’ di affitto dovute per la casa in cui abitano”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Finora sono state gia’ protocollate piu’ di 4mila domande online mentre quelle presentate in via cartacea sono state solo 57. C’e’ tempo fino al 18 maggio per richiedere il bonus, che varra’ sia per alloggi di proprieta’ privata che pubblica. Se avete un computer, un tablet o uno smartphone, vi consiglio presentare la domanda online direttamente sul sito di Roma Capitale a questo link: ... Leggi su romadailynews Casu : su bonus affitti Raggi scarica responsabilità su Municipi

Ieri nel Lazio due vittime, ma la regione, in attesa di ripartire, conta i danni economici. Gravissimi anche per cinema e teatri. Prorogate le misure restrittive a Rocca di Papa ...

