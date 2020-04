Prova costume per le vip in quarantena ma sul terrazzo o balcone (Foto) (Di lunedì 27 aprile 2020) Le temperature si sono alzate e come ogni anno le vip fanno la Prova costume, questa volta purtroppo sul balcone o terrazzo, le più fortunate in giardino e magari a bordo piscina (Foto). Anna Tatangelo si accontenta di poco, le basta asciugare i capelli all’aria aperta; non vive più con Gigi D’Alessio, la loro storia d’amore è finita già da un po’ ma va benissimo anche il balcone per un po’ di sole in pantaloncini. Elena Santarelli è prontissima per il mare, il suo costume intero le sta un incanto, di spazio ne ha un po’ di più e le e sue Foto per la Prova costume sono un vero shooting. Diletta Leotta dopo gli allenamenti sul balcone non rinuncia alla tintarella, inutile dire che per lei la Prova costume è sempre un gran risultato. Tania Cagnotto indossa il due pezzi anche mentre il marito le taglia i ... Leggi su ultimenotizieflash Sabrina Salerno Instagram paradisiaca - prova costume superata alla grande : «Che bombe»

Sabrina Salerno super - la prova costume è esplosiva – FOTO

“Togli tutto…” : Sabrina Salerno supera la prova costume - gambe e seno in bella mostra [FOTO] (Di lunedì 27 aprile 2020) Le temperature si sono alzate e come ogni anno le vip fanno la, questa volta purtroppo sul, le più fortunate in giardino e magari a bordo piscina (). Anna Tatangelo si accontenta di poco, le basta asciugare i capelli all’aria aperta; non vive più con Gigi D’Alessio, la loro storia d’amore è finita già da un po’ ma va benissimo anche ilper un po’ di sole in pantaloncini. Elena Santarelli è prontissima per il mare, il suointero le sta un incanto, di spazio ne ha un po’ di più e le e sueper lasono un vero shooting. Diletta Leotta dopo gli allenamenti sulnon rinuncia alla tintarella, inutile dire che per lei laè sempre un gran risultato. Tania Cagnotto indossa il due pezzi anche mentre il marito le taglia i ...

SabrinaSalerno : Seconda prova costume: nella speranza di non utilizarlo solo in giardino ?? #iorestocasa #sabrina #SabrinaSalerno - giorgiagarroni_ : io comunque non ero ancora pronta per la prova costume - scazzottate : @rizortina Infatti, la tempistica è tra i dettagli più gravi, a seguire viene il messaggio sbagliato in sé e per sé… - djkbrar : RT @SabrinaSalerno: Seconda prova costume: nella speranza di non utilizarlo solo in giardino ?? #iorestocasa #sabrina #SabrinaSalerno https:… - Dicicco78M : @Valeria14486595 Prova costume fatta 10 -

Ultime Notizie dalla rete : Prova costume Sabrina Salerno Instagram paradisiaca, prova costume superata alla grande: «Che bombe» UrbanPost Eleonora Pedron Instagram stratosferica, costume tutto nel lato B succulento: «Spettacolare»

La conduttrice Eleonora Pedron, nota per essere stata eletta Miss Italia nel 2002, ha pubblicato uno scatto che la ritrae in magnifica forma.

Sabrina Salerno Instagram paradisiaca, prova costume superata alla grande: «Che bombe»

Seconda prova costume... nella speranza di non poterlo utilizzare solo in giardino!», così la didascalia che fa da corredo all'ultimo scatto di Sabrina Salerno.

La conduttrice Eleonora Pedron, nota per essere stata eletta Miss Italia nel 2002, ha pubblicato uno scatto che la ritrae in magnifica forma.Seconda prova costume... nella speranza di non poterlo utilizzare solo in giardino!», così la didascalia che fa da corredo all'ultimo scatto di Sabrina Salerno.