Pasta brisèe | due antipasti da preparare in poco tempo

Leggi su chedonna

(Di lunedì 27 aprile 2020) Labrisèe è un impasto base che permette di realizzare diverse ricette sfiziose e croccanti in modo facile e veloce. Scopriamole Labrisèe è un impasto base, che viene utilizzato in cucina per la preparazione di diversi piatti, per lo piùsfiziosi o torte salate. E’ un impasto tipico della cucina francese, … L'articolobrisèe duedainè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it