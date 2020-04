Ora Conte sgrida gli italiani | Non possiamo tornare alla normalità

matteosalvinimi : #Salvini: Sono usciti boss mafiosi condannati all'ergastolo, nel nome del virus. Ora sono sul divano di casa. Facci… - pietroraffa : Gli italiani hanno accettato il lockdown senza battere ciglio. Ma ora chiedevano risposte chiare. E la verità è… - riotta : Conferenza #Conte lasciata anticipare da clima vacuo di 'Rompete le righe' è confusa e erratica, i 'massaggi' prima… - Susy484 : RT @claudio_2022: Era ora che Conte spiegasse bene la fase due. Ascoltatela tutti. - BlancStefan : RT @Libero_official: 'Viene solo ora per la prima volta', #Calderoli smaschera #Conte, in visita alla Lombardia per la 'sua passerella offe… -

Ora Conte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ora Conte