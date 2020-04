Monsignor Giovanni D’Ercole: «La Chiesa non è luogo di contagio» (Di lunedì 27 aprile 2020) La frattura era emersa con quel comunicato dalle Cei (Conferenza episcopale italiana) che si è scagliata contro la decisione del governo di protrarre la sospensione delle celebrazioni religiose anche dopo il 4 maggio. La scelta è stata contestata anche dal Vescovo di Ascoli, Monsignor Giovanni D’Ercole, che ha rincarato la dose parlando apertamente di scelta dittatoriale. Lo stesso prelato ha sottolineato come, secondo lui, la Chiesa non sia un luogo di contagio. LEGGI ANCHE > Il primo scontro dei vescovi con Conte: «Compromesso l’esercizio della libertà di culto» Intervistato da La Repubblica, don Giovanni D’Ercole ha dichiarato: «Credo che dobbiamo guardare alla cosa con oggettività. La Chiesa non è luogo dei contagi. Non bisogna far passare questa idea». Poi, rispondendo alla puntualizzazione ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 aprile 2020) La frattura era emersa con quel comunicato dalle Cei (Conferenza episcopale italiana) che si è scagliata contro la decisione del governo di protrarre la sospensione delle celebrazioni religiose anche dopo il 4 maggio. La scelta è stata contestata anche dal Vescovo di Ascoli,D’Ercole, che ha rincarato la dose parlando apertamente di scelta dittatoriale. Lo stesso prelato ha sottolineato come, secondo lui, lanon sia undi. LEGGI ANCHE > Il primo scontro dei vescovi con Conte: «Compromesso l’esercizio della libertà di culto» Intervistato da La Repubblica, donD’Ercole ha dichiarato: «Credo che dobbiamo guardare alla cosa con oggettività. Lanon èdei contagi. Non bisogna far passare questa idea». Poi, rispondendo alla puntualizzazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Monsignor Giovanni Monsignor Giovanni D’Ercole: «La Chiesa non è luogo di contagio» Giornalettismo.com Il profondo desiderio di pregare ora si esprime sui social network

«Contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare ...

L'emergenza ferma la festa di San Francesco

Nel villaggio santuario di San Francesco, nelle campagne di Lula, il cinguettio degli uccelli è l'unica preghiera consentita in tempi di restrizioni anti coronavirus. La festa, piena di riti e memorie ...

