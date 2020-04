Monete comunali? Attenzione sindaci | non fatevi prendere la mano

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 27 aprile 2020) Simone Savoia Dopo la nascita dei ducati borbonici di Castellino del Biferno parla l'ex sindaco di Guardiagrele (Chieti) che nel 2000 diventò famosa in tutto il mondo per i SIMEC (moneta locale) del professor Giacinto Auriti “Un consiglio al sindaco di Castellino del Biferno voglio darlo: se questa moneta locale è concepita come un buono sconto può andar bene. Ma non esageri su questa strada…”. Il tono di Mario Palmerio è bonario, da vero abruzzese. È stato sindaco di Guardiagrele, provincia di Chieti, dal 2005 al 2010. In precedenza è stato assessore comunale. Per cui analizza con razionalità la notizia che in un Comune del vicino Molise hanno cominciato a stampare ducati locali, i “Borbone bond” con la scritta “Sud ribelle”. Un consiglio frutto di un’esperienza di diversi anni ...