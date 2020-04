Mike Tyson vuole tornare a combattere (per beneficenza) (Di lunedì 27 aprile 2020) A 53 anni, ecco l’ennesimo pugno in faccia alla banalità di una vita normale. «Voglio tornare sul ring». Firmato Mike Tyson. Fa sul serio, l’ex campione del mondo. Si sta già allenando, ha preso la rincorsa. La molla è scattata per un fine nobile. Lo ha raccontato in una diretta Instagram con il dj T.I.: «Lo farò solo per beneficenza. Voglio aiutare i senzatetto e le persone con problemi di droga come è successo a me». Non sembra - almeno nelle intenzioni - una mossa pubblicitaria, più che altro somiglia al ruggito del vecchio leone ferito che ha voglia di tornare a far finta di sentirsi re della giungla. La second life di Iron Mike L’ultimo «Iron Mike» sul ring risale al 2005. Quindici anni fa, e già Tyson aveva infilato da tempo il viale del tramonto, prima di consegnarsi ... Leggi su gqitalia Mike Tyson - Atlantic City - 1988

Boxe - Floyd Mayweather sfiderà Bruce Lee : nascono gli incontri virtuali - annunciato un super Muhammad Ali-Mike Tyson

