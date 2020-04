Il vescovo di Ascoli contro Conte "Pregare è un diritto". Il video (Di lunedì 27 aprile 2020) "Pregare è un diritto. O ce lo date o ce lo prendiamo". E' durissimo il commento di Monsignor Giovanni D’Ercole, vescovo di Ascoli Piceno, contro la decisione del governo e del premier Giuseppe Conte che... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani Coronavirus. A Piacenza il vescovo vieta catechismo - rinviata Ascoli-Cremonese (Di lunedì 27 aprile 2020) "; un. O ce lo date o ce lo prendiamo". E' durissimo il commento di Monsignor Giovanni D’Ercole,diPiceno,la decisione del governo e del premier Giuseppeche... Segui su affaritaliani.it

repubblica : Coronavirus, parla il vescovo di Ascoli: 'Siamo in dittatura, ma la chiesa non è luogo di contagi' [di PAOLO RODARI… - repubblica : Coronavirus, parla il vescovo di Ascoli: 'La libertà di culto è un diritto inviolabile. E la chiesa non è luogo di… - nomesistivo : RT @Affaritaliani: Il vescovo di Ascoli contro Conte. 'Pregare è un diritto'. Il video - rosannabattafa2 : @fabiobellentani Infatti caro Don Fabio e lo dica al vescovo di Ascoli che parla addirittura di dittatura. Io non g… - Affaritaliani : Il vescovo di Ascoli contro Conte 'Pregare è un diritto'. Il video -