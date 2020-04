Il Veneto ' strappa' e accelera la fase 2

Leggi su agi

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il governatore del, Luca Zaia, ha firmato un nuova ordinanza che consente nuove aperture in. L'ordinanza autorizza lo spostamento individuale per attività motorie anche in bici o altro senza limitazioni (almeno nel territorio comunale) e consente lo spostamento in Regione per raggiungere imbarcazioni o case vacanze anche al di fuori del comune di residenza per manutenzioni o riparazioni. Autorizzato infine l'asporto anche con ritiro direttamente dall'auto. "Spero vivamente che il governo possa rivedere alcuni step, penso sia fondamentale parlare anche di equità. Oggi qui la salute fisica si sta sovrapponendo a quella psichica. Ci sono molte persone sono in grossa difficoltà e ho chiesto di rafforzare anche molto i servizi sociali e psicologici. Si rischia la disperazione, iniziano a mancare i soldi. Mettiamo in sicurezza il cittadino e ...