I Vescovi mettono all’angolo Conte: «Impedisci l’azione della Chiesa, non possiamo accettarlo» (Di lunedì 27 aprile 2020) Durissima presa di posizione della Cei dopo la decisione del governo di non aprire le messe ai fedeli nella fase due dell’emergenza coronavirus. «I Vescovi italiani – scrive la Cei in una nota -non possono accettare di vedere compromesso l’esercizio della libertà di culto. Dovrebbe essere chiaro a tutti che l’impegno al servizio verso i poveri, così significativo in questa emergenza, nasce da una fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti. In particolare, la vita sacramentale». La reazione dura dei Vescovi Nella nota molto dura, i Vescovi ricordano le parole impegnative che erano state espresse da parte del governo per una ripresa del culto nella fase due. E cioè: «Sono allo studio del Governo nuove misure per consentire il più ampio esercizio della libertà di culto». A dirlo era stato il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 aprile 2020) Durissima presa di posizioneCei dopo la decisione del governo di non aprire le messe ai fedeli nella fase due dell’emergenza coronavirus. «Iitaliani – scrive la Cei in una nota -non possono accettare di vedere compromesso l’eserciziolibertà di culto. Dovrebbe essere chiaro a tutti che l’impegno al servizio verso i poveri, così significativo in questa emergenza, nasce da una fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti. In particolare, la vita sacramentale». La reazione dura deiNella nota molto dura, iricordano le parole impegnative che erano state espresse da parte del governo per una ripresa del culto nella fase due. E cioè: «Sono allo studio del Governo nuove misure per consentire il più ampio eserciziolibertà di culto». A dirlo era stato il ...

SecolodItalia1 : I Vescovi mettono all’angolo Conte: «Impedisci l’azione della Chiesa, non possiamo accettarlo»… - loredenik : Per quanto possa valere la mia opinione, in un momento come questo servirebbe, ancora, un minimo di collaborazione.… - mariellaM5S : @patpenning Quello che mi chiedo anch'io: ora pure i vescovi ci si mettono (e lo dico da credente!)... - Paololuigi23 : @mgmaglie eh...quando BANNON e alcuni Vescovi chiamano (come da Report) i TAPPETINI del CDX si mettono all'opera... - Colombo9luglio : @FrancoBechis Avvenire sostiene il Governo tutti i giorni e Avvenire è il giornale della Conferenza Espiscopale Ita… -