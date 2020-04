Fase 2 | Palazzo Chigi precisa sui “congiunti” | le regole per i fidanzati

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 27 aprile 2020) La sera del 26 aprile il premier Giuseppe Conte ha parlato alla nazione ed ha illustrato il piano per la cosiddetta “2”, che avrà inizio a partire dal prossimo 4 maggio. La principale novità delle misure di contenimento del virus previste in questa secondaè la possibilità di far visita ai congiunti. Il termine “congiunti” ha però fatto scoppiare un vero e proprio dibattito online. Il popolo del web ha chiesto unazione per capire bene chi rientra nella categoria dei “congiunti” e, a distanza di poche ore,ha risposto chiarendo la questione.chiarisce: per congiunti si intendono anchee compagni Il testo del nuovo decreto enuncia che nella2 dell’emergenza coronavirus saranno permessi “gli spostamenti per incontrare congiunti ...