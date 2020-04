Di Battista all’attacco del gruppo Gedi e di John Elkann

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 27 aprile 2020) Non si arrestano le bordate di Alessandro Di. L’attivista pentastellato torna, a pochi giorni di distanza, dal clamore per il licenziamento di Carlo Verdelli e la rivoluzione delle nomine nel, che ha visto Maurizio Molinari prendere la direzione di Repubblica e Massimo Giannini quella de La Stampa, a dire la sua. E lo fa nella forma del consueto editoriale social che diventa di fatto un netto j’accuse contro la nuova proprietà del. L’accusa è quella, da parte dele di, di costituire una sorta di monopolio mediatico, assai simile a quello berlusconiano che in passato veniva attaccato da Repubblica e dalEpresso. Il possesso di un network composito di giornali locali, radio, e grandi giornali nazionali come La Repubblica o La Stampa costituisce, per Di, un pericolo enorme per la ...