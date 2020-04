Depilazione, come rimuovere i residui di cera (Di lunedì 27 aprile 2020) Forse anche Mel Gibson alle prese con la depilazione nel film What women want lo avrebbe voluto sapere: come eliminare i residui di cera dalla pelle, dilemma ai tempi dell’estetica fai-da-te in casa. Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 aprile 2020) Forse anche Mel Gibson alle prese con la depilazione nel film What women want lo avrebbe voluto sapere: come eliminare i residui di cera dalla pelle, dilemma ai tempi dell’estetica fai-da-te in casa.

La più efficace secondo l'esperta? Il rullo, che non cola e strappa meglio Forse anche Mel Gibson alle prese con la depilazione nel film What women want lo avrebbe voluto sapere: come eliminare i ...

Baffetti: come eliminarli efficacamente in maniera naturale

Tra questi ritroviamo quelli che si elaborano con ingredienti come lo zucchero, il limone, il miele, la curcuma, l’uovo, etcc… aggiunti ad una depilazione naturale offriranno alla tua pelle ...

