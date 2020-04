Coronavirus | Brusaferro spiega cosa accadrà nella Fase 2 | “Si seguirà il criterio try and

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020) “2 bisogna agire secondo ildel ‘try and learn‘: si fanno dei passetti avanti, si misurano gli effetti, si da’ il via libera alle mosse successive“: lo ha affermato in un’intervista a Repubblica il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio, che ricorda che “siamo ancora nel periodo epidemico e che viviamo una situazione eccezionale“. Sulle scuole l’espertoche anche se i bambini “sono colpiti meno, comunque i casi ci sono e contribuiscono alla circolazione del virus“. Sulla riapertura a settembre aggiunge: “Anche per questo dobbiamo vedere come evolve la circolazione del virus. Stiamo seguendo un modello simile a un puzzle, con tante tessere. Via via che ne inseriamo di nuove va trovato l’equilibrio rispetto al rischio di altri casi, prima di ...