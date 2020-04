Brembo - Al via alcune attività tra Brescia e Bergamo

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il 28 aprile lariprenderàattività negli stabilimenti di Curno e Mapello, in provincia di, e di Sellero, nelno. La riapertura parziale degli impianti, che pone fine a una serrata iniziata il 16 marzo scorso in seguito alle misure varate dal governo per contenere la diffusione del coronavirus, è stata decisa dal produttore di sistemi frenanti nel rispetto delle ultime disposizioni dell'esecutivo Conte. Le misure. Durante il periodo di chiusura, lazienda ha costantemente monitorato levolversi della situazione e si è preparata alla riapertura implementando un ampio spettro di misure di sicurezza. In particolare, laha lavorato alla disinfezione e alla sanificazione di tutti gli ambienti lavorativi e disposto tutta una serie di iniziative a tutela della salute dei lavoratori. previsto, per esempio, ...