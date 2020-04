Braithwaite Lockdown un vantaggio Grazie allo stop sarò pronto per il

(Di lunedì 27 aprile 2020) Martinha detto che la sosta forzata della Liga per il Coronavirus è positiva, perchè gli permette di allenarsi nel migliore dei modi per preparare il rientro con il Barcellona.

