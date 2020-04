Benevento | domani riapre il cimitero | orari e modalità d’ingresso

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi rende noto che con ordinanza sindacale n. 39113/2020 è stata disposta la riapertura della struttura cimiteriale eccezionalmente nel giorno mercoledì 28 aprile 2020, dalle ore 8 alle 13, oltre che la riapertura con decorrenza dal giorno 29 aprile 2020 e nei giorni a seguire secondo quando stabilito dall’ordinanza sindacale n. 140/2019 nel periodo di vigenza dell’o estivo (dal 29/03/2020 al 24/10/2020), ovvero: tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 18; la domenica e nei giorni festivi dalla ore 7 alle ore 13; il mercoledì, invece, la struttura sarà chiusa al pubblico per l’intera giornata. L’accesso sarà consentito unicamente dal cancello principale, con modalità contingentate per un numero massimo di 30 (trenta) visitatori per volta e per un tempo massimo complessivo di minuti 45 a persona; ...

Inoltre, occorrerà rispettare il distanziamento sociale di un metro e vigerà il divieto assoluto di assembramento. Alle confraternite e alle congregazioni riconosciute come enti morali è fatto obbligo ...