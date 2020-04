Antonella Elia guastatrice in tutti i reality per Alessandro Cecchi Paone

(Di lunedì 27 aprile 2020) Negli scorsi giorni,, curatore di una rubrica di posta sul settimanale 'Nuovo Tv', ha avuto l'opportunità di rispondere ad un telespettatore della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip', piuttosto infastidito dall'atteggiamento diche, all'interno della casa, in appena tre mesi, ha litigato, tra gli altri, con Licia Nunez, Antonio Zequila, Fernanda Lessa, Patrick Ray Pugliese e Teresanna Pugliese. Ecco le parole lapidarie del giornalista sull'ex valletta di Mike e Corrado:in" per27 aprile 2020 13:23.

CdGherardesca : Chi é Pietro Delle Piane? Ma soprattutto, cosa vuole da Antonella Elia? @carmelitadurso - ArthurMeurs : A proposito di confessionali: Elia??: ' Lui è pazzo, è pazzo, non è nemmeno bugiardo (visto che le immagini la smen… - blogtivvu : Valeria Marini presenta il fidanzato Gianluigi Martino e poi si rifiuta di parla di Antonella Elia. ? ? Barbara d'U… - infoitcultura : Antonella Elia confessioni hot del fidanzato: “Quarantena a luci rosse…” - blogtivvu : Valeria Marini non parla di Antonella Elia, d’Urso indispettita (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia

ComingSoon.it

Aida Nizar show a “Live – Non è la D’Urso”. Lacrime, attacchi e smentite per l’ex gieffina: “Non ho minacciato il mio fidanzato con un coltello. E’ una fake news degli invidiosi”, ma Simona Izzo non l ...Barbara d'Urso durante la diretta di Live ha bloccato la sua ospite Valeria Marini che si è rifiutata di parlare di Antonella Elia.