Mastoplastica additiva | tutto quello che devi sapere

Leggi su bigodino

(Di domenica 26 aprile 2020), sapete cosa si intende con questo termine? E sapete anche quando ci si può rivolgere al chirurgo estetico per tentare di praticare l’intervento? Eccoche c’è da, dalle modalità ai prezzi, passando per il decorso post operatorio. Cos’è la? Si tratta di un intervento di chirurgia plastica che serve per rendere il seno più grande. Il primo intervento in tal senso è stato fatto nel lontano 1895: il medico chirurgo e ginecologo Vincenz Czemy è diventato famoso inil mondo per diverse innovazioni nel campo della chirurgia, come l’operazione per l’enia inguinale, la pielolitotomia per le malattie a carico dei reni e i calcoli, la prima isterectomia totale attraverso la vacina e il primo intervento di protesi mammaria. Per questo motivo ...