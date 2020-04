Le chiese restano chiuse, ammessi solo i funerali. Ira dei vescovi (Di domenica 26 aprile 2020) Ancora non saranno possibile le celebrazioni religiose ma ci sarà la possibilità di celebrare i funerali alla presenza al massimo di 15 persone. Lo ha confermato il premier Giuseppe Conte, parlando della 'fase due'. Una decisione che non è piaciuta alla Cei che ha commentato così: "Non possiamo accettare di vedere compromesso l'esercizio della libertà di culto, la fede deve potersi nutrire alla vita sacramentale". E spiega: "Dopo queste settimane di negoziato che hanno visto la Cei presentare orientamenti e protocolli con cui affrontare una fase transitoria nel pieno rispetto di tutte le norme sanitarie, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri varato questa sera esclude arbitrariamente - si rileva - la possibilità di celebrare la Messa con il popolo". "Alla Presidenza del Consiglio e al Comitato tecnico-scientifico si ... Leggi su agi LE CHIESE RESTANO IN QUARANTENA E LE MESSE FINISCONO SU FACEBOOK

Coronavirus - il vescovo Lojudice : "Salvini - la gente muore. Le chiese restano chiuse per tutelare la salute" (Di domenica 26 aprile 2020) Ancora non saranno possibile le celebrazioni religiose ma ci sarà la possibilità di celebrare ialla presenza al massimo di 15 persone. Lo ha confermato il premier Giuseppe Conte, parlando della 'fase due'. Una decisione che non è piaciuta alla Cei che ha commentato così: "Non possiamo accettare di vedere compromesso l'esercizio della libertà di culto, la fede deve potersi nutrire alla vita sacramentale". E spiega: "Dopo queste settimane di negoziato che hanno visto la Cei presentare orientamenti e protocolli con cui affrontare una fase transitoria nel pieno rispetto di tutte le norme sanitarie, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri varato questa sera esclude arbitrariamente - si rileva - la possibilità di celebrare la Messa con il popolo". "Alla Presidenza del Consiglio e al Comitato tecnico-scientifico si ...

"Alla Presidenza del Consiglio e al Comitato tecnico-scientifico si richiama il dovere di distinguere tra la loro responsabilità, dare indicazioni precise di carattere sanitario, e quella della Chiesa ...

Coronavirus, i vescovi contro Conte: il decreto viola la libertà di culto

L'Italia riparte ma le chiese restano chiuse. E la Cei si infuria e invia una nota durissima al premier Giuseppe Conte poco dopo la conferenza stampa che annuncia il nuovo decreto sulla fase 2. "Dopo ...

