Kim Jong-un è morto Mistero in Corea del Nord | la Cina invia esperti medici

(Di domenica 26 aprile 2020) Kim-un? Una fonte ben informata di Hong Kong lo descrive deceduto o senza possibilità di recupero dopo un intervento chirurgico. Ma in...

Davide : Secondo fonti giapponesi e cinesi,il leader della Corea del Nord Kim Jong-un sarebbe morto o in stato di morte cere… - MediasetTgcom24 : 'Kim Jong-Un è morto': in Corea del Nord prosegue il silenzio e l'ipotesi prende quota #kimjung-un… - RaiNews : Indiscrezioni contraddittorie sullo stato di salute di #KimJongUn - generacomplotti : RT @Vision_Forex: Morto Kim Jong-un, fake news o realtà? - zazoomnews : “Kim Jong-un è morto” mistero sulle condizioni del leader nordcoreano - #Jong-un #morto” #mistero #sulle -

Ultime Notizie dalla rete : Kim Jong

Kim Jong-un è morto? Risposta affermativa anche per Tmz.com, noto portale americano di gossip, secondo cui il dittatore della Corea del Nord sarebbe deceduto o al massimo “sul suo letto di morte senza ...(ANSA) - SEUL, 26 APR - Un treno probabilmente appartenente al leader nordcoreano Kim Jong Un è stato avvistato in una località turistica nell'est del Paese, come mostrano alcune foto satellitari ...