Giuseppe Conte ha annunciato come sarà la “fase due” (Di domenica 26 aprile 2020) (foto: Ivan Romano/Getty Images)Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, in una conferenza stampa tenuta nella serata del 26 aprile, ha annunciato i punti programmatici della fase due che inizierà a partire dal 4 maggio, ha spiegato il premier proponendo lo slogan riassuntivo “se ami l’Italia, mantieni le distanze”. Conte ha spiegato che l’adozione dei nuovi provvedimenti – d’altronde molto cauti – non rappresenta un “libera tutti”, perché “bisogna essere consapevoli che la curva di contagio potrebbe alzarsi in qualsiasi momento ed è quindi necessario agire con senso di responsabilità”. Fondamentale, in tal senso, a detta di Conte sarà il ruolo delle regioni che dovranno aggiornare il governo centrale sulla situazione dei contagi nel proprio territorio e sullo stato degli ospedali ... Leggi su wired Cosa ha detto Giuseppe Conte sulla fase due

Giuseppe Conte - in diretta da Palazzo Chigi - emana nuovo DPCM per la fase 2

