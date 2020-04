Fase 2, si potrà andare a trovare i parenti stretti, ma con autocertificazione. Feste private vietate (Di domenica 26 aprile 2020) Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, ha varato l’attesa Fase 2: dal 4 maggio terminerà la quarantena e l’Italia dovrà incominciare la convivenza con il Coronavirus, sino a quando il nemico invisibile non verrà debellato da una cura o dal vaccino. Dopo due mesi di sofferenza e, in molti casi, solitudine, finalmente potremo uscire di casa e riabbracciare i nostri cari. Sarà dunque lecito lasciare il proprio domicilio per andare a trovare parenti e familiari. Il Governo ha autorizzato gli incontri tra parenti stretti, ovvero fratelli, sorelle, genitori, figli, nonni. Occorrerà comunque essere muniti di una nuova autocertificazione che verrà resa a disposizione dei cittadini nei prossimi giorni. Non saranno tuttavia consentite riunioni di famiglia e, come affermato dallo stesso Conte, bisogna dimenticarsi le Feste: ... Leggi su oasport LIVE Giuseppe Conte - Conferenza stampa in DIRETTA. Il Presidente del Consiglio : “Fase 2 dal 4 maggio : sì agli allenamenti e alle visite ai parenti - ci si potrà spostare in regione - ristorazione da asporto”

Giuseppe Conte in conferenza : «Nella fase 2 la curva potrà risalire - se ami l’Italia mantieni le distanze»

