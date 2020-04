Daniel Cosmic accusato di body-shaming ai danni di una sua fan (Di domenica 26 aprile 2020) Daniel Cosmic, il cui nome vero è Daniel Piccirillo, ha 19 anni ed è stato un allievo di Amici 18. Dopo il programma, ha continuato ad inseguire il suo sogno di diventare un cantante. La sua fama, ha avuto seguito anche grazie ai social network. Ma qualche giorno fa è stato accusato pesantemente di body-shaming. Tutto ciò è avvenuto a causa dalle pesanti parole che Daniel Cosmic, ha utilizzato in una diretta su Instragram, nei confronti di una sua fan, una ragazza di appena 15 anni, per il suo aspetto fisico. Il ragazzo, solamente dopo essersi reso conto del caos che le sue parole ha procurato, si è apprestato a chiedere scusa pubblicamente. Si è giustificato dicendo che il suo era solamente uno “scherzo”. Ma ciò non è bastato. Ad intervenire immediatamente in modo più drastico è stato Francesco ... Leggi su bigodino Tommaso Zorzi interviene sul caso di Daniel Cosmic e insulta il cantante su Instagram (VIDEO)

