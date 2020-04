Dal 4 maggio sì alle visite ai parenti e ai funerali (Di domenica 26 aprile 2020) Dal 4 maggio ci si potrà muovere per andare a trovare i propri parenti, ma con le mascherine. E' questa una delle principali novità contenute nel nuovo dpcm illustrato dal premier Giuseppe Conte, nella conferenza in cui ha illustrato la fase 2 dell'emergenza coronavirus. La 'fase due' - ha detto -"non è un liberi tutti. Ci sarà comunque sempre bisogno di un motivo di spostarsi" e quindi "dell'autocertificazione", ha detto il premier che ha insistito sul distanziamento sociale, aggiungendo che chi ha la febbre dovrà restare a casa. Sempre dal 4 maggio potrà rientrare nei luoghi di domicilio o di residenza chi è rimasto bloccato dal 'lockdown'. "Saranno consentiti gli allenamenti ma senza alcun assembramento e a porte chiuse". Dal 18 maggio "permetteremo il via libera agli allentamenti" per ... Leggi su agi DPCM fase 2 : dal 18 maggio le squadre potranno allenarsi. Conte : "Serie A? Solo in sicurezza"

Spostamenti e visite ai parenti dal 4 maggio 2020 : cosa si potrà fare nella fase 2

Fase 2 - Conte : ‘Se ami l’Italia mantieni le distanze’. Il piano dal 4 maggio

Conte illustra la Fase 2 : “Lockdown allentato dal 4 maggio ma dovremo convivere con il virus” (Di domenica 26 aprile 2020) Dal 4ci si potrà muovere per andare a trovare i propri, ma con le mascherine. E' questa una delle principali novità contenute nel nuovo dpcm illustrato dal premier Giuseppe Conte, nella conferenza in cui ha illustrato la fase 2 dell'emergenza coronavirus. La 'fase due' - ha detto -"non è un liberi tutti. Ci sarà comunque sempre bisogno di un motivo di spostarsi" e quindi "dell'autocertificazione", ha detto il premier che ha insistito sul distanziamento sociale, aggiungendo che chi ha la febbre dovrà restare a casa. Sempre dal 4potrà rientrare nei luoghi di domicilio o di residenza chi è rimasto bloccato dal 'lockdown'. "Saranno consentiti glinamenti ma senza alcun assembramento e a porte chiuse". Dal 18"permetteremo il via libera aglintamenti" per ...

luigidimaio : Poco alla volta ci riprenderemo la nostra vita, i nostri spazi, le nostre libertà. Dal 4 maggio partirà la #fase2 c… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Abbott vince il bando, dal 4 maggio via ai test sierologici. Da effettuare su un campione della popol… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Le scuole riapriranno a settembre, dal 4 maggio più spostamenti ma non sarà un 'liberi tutti''… - piccolohoran : RT @pandators: dal 4 al 18 maggio è tipo un periodo di prova se ricrolla tutto si richiude quindi non fate cazzate - mgdbertelli : RT @987mies: Quello che cambia dal 4 maggio è che non cambia un cazzo fino al 18 maggio. -